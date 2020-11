Il Barça torna sul mercato dopo l'infortunio di Pique? Serve un difensore ma il momento è delicato

vedi letture

Il grave infortunio di Gerard Piqué, che lo terrà fuori dal campo per diversi mesi, riapre la questione di un possibile acquisto nel mercato invernale. Questa possibilità era già stata valutata seriamente dopo l'infortunio di Ansu Fati, ma ora la situazione è diversa: Koeman, infatti, ha molte opzioni per coprire la perdita dell'attaccante (Dembélé, Pedri, Trincao, Griezmann e persino Coutinho); l'assenza del centrale spagnolo è invece un vero dramma per la difesa. Il Barcellona aveva provato in estate a portare in Catalogna il giovane Eric García e ora si ritrova con i soli Lenglet, Araujo e Umtiti. Gli ultimi due al momento sono indisponibili.

Nei prossimi giorni, riporta Marca, ci sarà un vertice in società per capire se sarà possibile effettuare uno sforzo straordinario nella prossima finestra dei trasferimenti. Non sarà però facile, a causa della difficile situazione economica e "politica" del club blaugrana.