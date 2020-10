Il derby col Lens si giocherà a porte chiuse. Il messaggio del Lille: "Siamo tristi e frustrati"

"Il LOSC condivide l'immensa frustrazione e tristezza per non essere in grado di riunire i suoi tifosi per il derby e ringrazia tutti per la loro comprensione e la loro incessante passione in questo periodo difficile". Con questo comunicato, il Lille ha annunciato che il derby contro il Lens in programma domenica si giocherà a porte totalmente chiuse a causa delle nuove restrizioni imposte dal governo francese. La città era già stata dichiarata "zona ad alto rischio" e le parole pronunciate dal Presidente Macron hanno escluso totalmente la presenza dei sostenitori.