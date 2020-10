Il doppio ruolo di Jorginho. Playmaker del Chelsea e insegnante d'inglese per Thiago Silva

vedi letture

Per l'inserimento dei nuovi calciatori in uno spogliatoio è fondamentale il supporto dei senatori della squadra. Sia sul piano tecnico-tattiche che umano. In quest'ottica Jorginho, centrocampista del Chelsea, si è preso l'impegno di rendere il più veloce possibile l'integrazione di Thiago Silva nella nuova realtà inglese.

Un compito che l'ex di Hellas Verona e Napoli ha preso così sul serio che, come riporta il Sun, ha deciso di assumersi il ruolo di insegnante d'inglese per l'ex PSG. Un doppio ruolo che il centrocampista italiano (nato in Brasile) ricopre in particolare sul rettangolo verde: "Quando ha delle domande o dei dubbi, me lo chiede e cerco di aiutarlo se posso, anche se il mio inglese non è un granché".