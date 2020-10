Il Lens vince ancora e aggancia il Rennes in testa: contro il Saint-Etienne finisce 2-0

Quarta vittoria in sei partite per il Lens: i giallorossi vincono 2-0 contro il Saint-Etienne e si portano in testa alla classifica, in attesa del Rennes. Successo importantissimo per gli uomini di Franck Haise, che dopo la sosta affronteranno il Lille: ancora in gol Kakuta, capocannoniere della Ligue 1 insieme al compagno di squadra Ganago. La giornata di oggi si chiuderà con il match tra Nizza e Nantes, domani sfida interessante tra Lione e Marsiglia.