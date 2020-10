Il Marsiglia cade in Grecia contro l'Olympiakos, L'Equipe: "Valbuena punisce l'OM"

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta del Marsiglia in Champions League per mano di un ex pupillo dei tifosi marsigliesi: "Valbuena punisce l'OM". L'ex attaccante dei francesi, ora all'Olympiakos, ha risolto il match con un assist decisivo per il successo dei greci che complica già la vita della squadra allenata da Villas-Boas.