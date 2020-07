Il punto sulla Liga - Real al match point Scudetto. Siviglia e Atletico Madrid in Champions

Due giornate al termine della Liga e la prossima sarà decisiva per assegnare lo Scudetto. La vittoria di ieri sera del Real Madrid per 2-1 sul Granada conferma il distacco di quattro punti sul Barcellona che due giorni prima aveva vinto grazie alla rete di Vidal sul Valladolid. Tutto dunque è nelle mani della squadra di Zidane che giovedì sera con una vittoria può aggiudicarsi il titolo, ma che potrebbe vincere anche semplicemente all’ultima giornata con due pareggi.

EUROPA - E’ già tempo di verdetti, invece, per Atletico Madrid e Siviglia. Perché la vittoria della Real Sociedad per 2-1 sul Villarreal fa si che il distacco tra quest’ultima e le squadre di Simeone e Lopetegui ,a 2 giornate dal termine, sia maggiore di 6 punti certificando così l’accesso in Champions. Diverso il discorso per l’Europa League dove il Villarreal (a 57 punti) è certo di giocarla, mentre Getafe e Real Sociedad, appaiate a 54, devono stare attente all’Athletic Bilbao che vincendo con il Betis si è portato a 51 punti. A proposito del club andaluso, ieri c’è stata anche la presentazione del nuovo allenatore Manuel Pellegrini.

SALVEZZA - Nella parte bassa della classifica se la retrocessione dell’Espanyol era già stata certificata dalla passata giornata nel derby contro il Barcellona, resta ancora aperta la corsa alla salvezza per Leganes e Maiorca. L’1-0 sul Valencia della squadra di Aguirre riaccende le speranze di Perez e compagni agganciando proprio il Maiorca a 32 punti che invece è caduto in casa del Siviglia per 2-0. Non sono ancora salvi neanche Alaves e Celta Vigo (entrambi a 36 punti), ma potrebbero raggiungere l’obiettivo nella prossima giornata considerando gli scontri rispettivamente con Betis e Levante, due squadre che alla Liga ormai non hanno più niente da chiedere.

Risultati 36^ giornata

Osasuna-Celta Vigo 2-1

Valladolid-Barcellona 0-1

Atl.Madrid-Betis 1-0

Espanyol-Eibar 0-2

Levante-Ath.Bilbao 1-2

Leganes-Valencia 1-0

Siviglia-Maiorca 2-0

Alaves-Getafe 0-0

Villarreal-Real Sociedad 1-2

Granada-Real Madrid 1-2

Classifica

1. Real Madrid 83

2. Barcellona 79

3. Atletico Madrid 66

4. Siviglia 66

5. Villarreal 57

6. Getafe 54

7. Real Sociedad 54

8. Ath.Bilbao 51

9. Valencia 50

10. Granada 50

11. Osasuna 48

12. Levante 43

13. Betis Siviglia 41

14. Valladolid 39

15. EIbar 39

16. Celta Vigo 36

17. Alaves 36

18. Maiorca 32

19. Leganes 32

20. Espanyol 24

Prossima giornata



Valencia-Espanyol

Real Sociedad-Siviglia

Real Madrid-Villarreal

Maiorca-Granada

Getafe-Atl.Madrid

Eibar-Valladolid

Celta Vigo-Levante

Betis-Alaves

Barcellona-Osasuna

Ath.Bilbao-Leganes