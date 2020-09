Il solito "vecchio" Bayern strapazza lo Schalke: bavaresi avanti 3-0 al termine del primo tempo

Il Bayer Monaco campione d'Europa in carica riparte nello stesso identico modo in cui aveva lasciato: contro lo Schalke la squadra di Flick è avanti 3-0 al termine del primo tempo. Al 4' Gnabry ha aperto le marcature, mentre al 19' Goretzka ha trovato il gol del raddoppio su assist di Muller. Non manca ovviamente il timbro di Lewandowski: il polacco ha trovato la rete del 3-0 su calcio di rigore dopo un fallo subito in area da Kabak. Nessuna sorpresa all'Allianz Arena, Bayern avanti di tre gol contro uno Schalke praticamente inesistente.