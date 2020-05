Inghilterra, la Premier League vuole gli allenamenti a pieno regime la prossima settimana

Secondo quanto riportato dal Times la Premier League vuole che i club riprendano l'allenamento di gruppo la prossima settimana per accelerare il processo verso il ritorno del campionato. Tuttavia sono ancora molti i calciatori riluttanti all'idea di lavorare in gruppo, per paura del coronavirus. Alcuni giocatori del Watford, capitanati da Troy Deeney, oltre a N'Golo Kanté, hanno rifiutato di allenarsi in questa settimana. La Premier League sta aspettando le linee guida dal governo.