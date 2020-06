Inter, inferno e paradiso in tre minuti. Conte rimane aggrappato al carro

vedi letture

Che strano il calcio post Covid. Una valanga di cartellini, decine di occasioni, potenziali rigori, proteste che valgono espulsioni, partite che non finiscono mai. Il Tardini ha consegnato al mondo un nuovo, disordinato e imprevedibile football. L'Inter ancora una volta subisce gol in apertura, ancora una volta va sotto. Gioca e domina una gara dove il Parma risponde in ripartenze spaventose, ma mai letali dopo il sigillo di Gervinho. Fino ai cambi, al solito stravolgimento apportato dai cambi di Antonio Conte, i nerazzurri mostrano più lacune che gioielli. Si vede trascinata all'inferno (e non è certo al prima volta, si veda derby) per poi, quando tutto sembra perso, trovare la forza di tornare in paradiso. In tre minuti, entrambi di testa, de Vrij e Bastoni riportano a galla un'Inter che tutto sembra meno che regolare. Anche fosse all'interno dei novanta minuti, la sensazione di pazzia e out of control domina gli animi chi osserva. Non pare possibile che, quando fischia Maresca di Napoli, il punteggio dica che per il titolo non è ancora finita. In qualche modo la truppa di Antonio Conte rimane aggrappata al carro. Per continuare a farlo anche nelle prossime gare serviranno maggior stabilità, cattiveria e Brozovic. Ieri la mancanza si è vista ancora e parecchio, nondimeno è bastato per continuare la corsa, per mantenere la speranza. C'è ancora luce.