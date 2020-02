vedi letture

Inter Miami, Beckham sognando Messi e CR7: "Chi non li vorrebbe? Puntiamo ai big"

David Beckham, presidente e co-proprietario dell'Internacional de Miami, nuova franchigia in MLS, si mostra ambizioso e sogna acquisti di prim'ordine: "Tutte le squadre del mondo vorrebbero avere Messi o Ronaldo nella propria squadra. Abbiamo sempre detto di voler essere diversi da tutte le altre squadre ma credo che ogni presidente dica di voler fare cose diverse dagli altri. In questo momento siamo felicissimi della nostra rosa e non vediamo l'ora di scendere in campo nel fine settimana. Ma confermo anche che se avremo la possibilità di portare grandi giocatori qui a Miami lo faremo".