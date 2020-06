Israele, installato un tunnel per irrorare spray disinfettante fuori dallo stadio Bloomfield

Un'idea innovativa, che sembra dare sicurezza ai giocatori, allo staff tecnico e anche ai giornalisti. All'esterno del Bloomfield Stadium di Tel Aviv (dove giocano Maccabi, Hapoel e Bnei Yehuda) è stato installato un tunnel speciale per irrorare disinfettante. Il campionato è ripreso alla fine del mese scorso con tutte le partite a porte chiuse e nello stadio della città israeliana sono state già giocate tre sfide. I giocatori e tutti gli altri non sono obbligati a passare attraverso il tunnel, ma un portavoce della compagnia che lo ha costruito ha stimato che è stato utilizzato da circa 150 persone: "La maggior parte delle persone vuole utilizzarlo. Si sentono molto più sicuri. Ovviamente non è una cura per il coronavirus, ma stiamo combattendo contro la sua diffusione".