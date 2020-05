Joel Robles positivo al Covid-19: l'annuncio dato sui social dal portiere del Betis

vedi letture

La Liga, nel suo tentativo di metter su una ripresa del campionato, sta sottoponendo i tesserati delle sue squadre ai vari test di rito per rilevare eventuali nuovi positivi al Covid-19. Dopo il comunicato ufficiale della lega in cui si annunciava di aver rintracciato cinque nuovi casi, si è diffusa la notizia che di questi tre siano del Real Betis. Uno di loro, in antitesi al riserbo che di solito viene mantenuto su certi temi, è uscito allo scoperto in autonomia: si tratta di Joel Robles, portiere 29enne che l'ha annunciato con un video sui social. Eccolo.