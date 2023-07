ufficiale Anche Joel Robles vola in Arabia Saudita. Contratto annuale con l'Al-Qadsiah

Anche Joel Robles giocherà in Arabia Saudita. L'esperto portiere spagnolo (33 anni) ha firmato un contratto annuale con l'Al-Qadsiah, club allenato da Robbie Fowler che ha ingaggiato Mbaye Diagne, ex attaccante dell'Adana Demirspor di Montella e meteora del calcio italiano. Per Robles, ex di Everton, Betis e Atletico, una nuova avventura dopo la retrocessione del Leeds nell'ultima stagione.