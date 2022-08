Joel Robles torna in Premier League. Il portiere spagnolo, che in Inghilterra ha già vestito le maglie di Wigan ed Everton, era svincolato dopo la scadenza del contratto con il Betis e ha firmato con il Leeds fino al 30 giugno 2023.

✍️ #LUFC is pleased to announce the signing of goalkeeper Joel Robles

— Leeds United (@LUFC) August 9, 2022