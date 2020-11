Jovic è rinato? Tre reti in Nazionale in 7 giorni, più di quelle realizzate in 16 mesi al Real

Due reti contro la Russia, che si aggiungono a quello (inutile) realizzato contro la Scozia. Luka Jovic sembra essere rinato in Nazionale: l'attaccante serbo ha segnato più reti in quest'ultima settimana rispetto al bottino raccolto da quando veste la maglia del Real Madrid. Sono solo due le reti messe a segno in 32 partite con il club spagnolo.

2 - Luka Jović scored two goals for Serbia 🇷🇸 in the game against Russia 🇷🇺 in the UEFA Nations League, as many as he did in 32 matches for Real Madrid in all competitions. Confidence. pic.twitter.com/3sqPTC4NXM

— OptaJose (@OptaJose) November 18, 2020