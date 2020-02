vedi letture

Klinsmann attacca l'Hertha: "La proprietà dovrebbe licenziare tutta la dirigenza"

Dopo l'addio all'Hertha Berlino torna a parlare Jurgen Klinsmann. Dalle colonne di SportBild, infatti, arrivano alcune dichiarazioni del tecnico in merito alla dirigenza del club della capitale tedesca: "La proprietà deve trovare il mondo di licenziare chi gestisce il club. Tutti i buoni giocatori che ci sono in squadra sotto questa gestione potranno diventare solo calciatori medi perché nel calcio esiste una sola regola: che non sei mai il migliore del mondo. Il club sta combattendo per non retrocedere e la dirigenza fa proclami roboanti da società di alta classifica, alimentando una cultura della menzogna. Le mie dimissioni? Hanno tirato fuori giustificazioni assurde"