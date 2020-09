Koeman loda Dest: "È un giocatore da Barcellona". Ma esclude un suo arrivo

Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha parlato di Sergiño Dest, talento dell'Ajax. "È un giocatore per club come il Barcellona. È rapido e bravo palla al piede, potrebbe adattarsi facilmente in qualsiasi club" ha dichiarato a Catalunya Radio, precisando comunque che lo statunitense attualmente non è nei piani della squadra.