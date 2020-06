Kouassi al Bayern Monaco, Tuchel: "Sono triste, non era il momento di lasciare il PSG"

Il tecnico del PSG Thomas Tuchel, intervenuto in conferenza stampa in vista della ripresa degli allenamenti del club, conferma una delle ultime indiscrezioni di mercato. La partenza del giovane Tanguy Kouassi, destinato a vestire la maglia del Bayern Monaco: "Capisco la sua volontà di andare a giocare con maggior minutaggio. Avevo molta fiducia in lui, sarebbe potuto diventare un giocatore importante per il club. Sono davvero triste per la sua partenza, non capisco la sua decisione. Non era il momento di lasciare il PSG".