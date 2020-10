L'Al-Hilal piomba su Vietto: offerti 7 milioni allo Sporting CP, all'Atletico Madrid andrebbe il 50%

vedi letture

Possibile nuova avventura in Arabia Saudita per Luciano Vietto. Secondo quanto riporta TyC Sports, lo Sporting CP avrebbe ricevuto infatti una proposta da circa 7 milioni di euro dall'Al-Hilal per l'attaccante argentino classe 1993. I portoghesi lo valutano però almeno 11 milioni, anche perché all'Atletico Madrid spetta il 50% sulla futura rivendita del calciatore come pattuito al momento del suo trasferimento in Portogallo nel 2019.