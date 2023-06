ufficiale Al-Hilal, due addii eccellenti. Ighalo e Vietto lasciano l'Arabia Saudita

Rivoluzione in casa dell'Al-Hilal dopo una stagione tutt'altro che indimenticabile. Oltre al cambio in panchina, il club saudita farà degli importanti cambiamenti anche nella rosa: salutano in primis Luciano Vietto (due gol nella finale del Mondiale per Club persa 5-3 contro il Real) ed Odion Ighalo, ex attaccante dell'Udinese. Il club è alla ricerca di un attaccante di caratura internazionale per rispondere al colpo Benzema dell'Al-Ittihad.