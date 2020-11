L'altruismo di Bruno Fernandes sorprende Scholes: "Non capisco, poteva segnare una tripletta"

Bruno Fernandes è stato l'assoluto mattatore nella vittoria per 4-1 del Manchester United contro il Basaksehir. Il portoghese è sempre più decisivo e uomo squadra; lo dimostra il bel gesto compiuto nei confronti di Marcus Rashford, a cui ha lasciato il rigore del 3-0. Un gesto che però ha sorpreso una leggenda dei Red Devils come Paul Scholes: "Non capisco. Bruno Fernandes tira tutti i rigori quando gioca. Ieri aveva l'opportunità di realizzare una tripletta in Champions e non lo ha fatto. Per fortuna è andata bene lo stesso", ha detto a BT Sports.