L'arbitro norvegese Hagen fa coming out: "Sono gay. Ho ricevuto una valanga di affetto"

Tom Harald Hagen, arbitro norvegese di 42 anni, ha deciso di fare coming out. "È giunto il momento di dire che sono gay. Da questa confessione verranno solo cose positive. Per me è sempre stata una parte del tutto naturale della vita. Sono sorpreso dalla valanga di messaggi che mi ha sommerso". In un'intervista al quotidiano locale Glamdalen , Hagen ha condiviso pubblicamente la sua storia. Per uno strano scherzo del destino, l'intervista è stata pubblicata lunedì sera, dopo lo scontro tra Valerenga e Kristiansund dove ci sarebbe stato un presunto insulto omofobo nei confronti dell'allenatore di Valerenga, Dag -Eilev Fagermo. L'arbitro della sfida era proprio Hagen, che ha dichiarato: "È davvero il massimo dell'ironia. Forse il giocatore l'ha detto per ripicca, può succedere nel calcio. Ma dobbiamo davvero liberarci di queste cose".