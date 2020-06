L'arma in più che non ti aspetti: Marcos Llorente, un nuovo attaccante per il Cholo

vedi letture

La nuova vita di Marcos Llorente. È questo il titolo del giorno in casa Atletico Madrid, dopo l'ennesima ottima prestazione offerta dallo spagnolo nel ruolo di seconda punta. Simeone si era reso conto delle sue abilità offensive nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions, quella in cui l'ex Real Madrid ha affossato i campioni uscenti del Liverpool con una fantastica doppietta. E l'esperimento è continuato anche durante la lunga sosta: il Cholo crede fermamente nelle qualità del classe 1995 e i risultati gli stanno dando ragione: 1 gol e 3 assist in 4 partite, e soprattutto un'intesa con Diego Costa che cresce di partita in partita. Anche ieri, in casa del Levante, i due si sono comportati bene e il bomber ha sfruttato al meglio una grande giocata del compagno di reparto, segnando il gol decisivo.

Morata e Joao Felix scontenti - Una crescita esponenziale e inattesa, che mette di nuovo Alvaro Morata in una posizione "scomoda". L'ex juventino rischia di perdere il posto a causa di una concorrenza che sembrava non esserci fino a qualche mese fa. Per non parlare di Joao Felix: la stellina portoghese aveva dato ottimi segnali contro l'Osasuna, firmando una doppietta; la prestazione senza sussulti con il Valladolid, però, ha portato Simeone a preferirgli Llorente e Carrasco nella sfida disputata ieri. Il tecnico sorride per l'abbondanza e la qualità della sua rosa, ma ora dovrà essere molto bravo a gestire le risorse, per chiudere la stagione al meglio e infrangere quel tabù chiamato Champions League.