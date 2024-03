Ufficiale L'Athletic blinda uno dei suoi veterani. Per il terzino Yuri nuovo accordo fino al 2025

Importante rinnovo di contratto in casa Athletic Club: il club dei Paesi Baschi blinda uno dei veterani del suo spogliatoio, il terzino sinistro Yuri Berchiche (34 anni).

Il classe 1990, che aveva il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ha aggiunto una stagione al precedente accordo il cui termine slitta ora al 2025. Per Berchiche, cresciuto da ragazzo nel settore giovanile del club di Bilbao e poi passato in carriera anche nel PSG e nel Tottenham, 26 presenze in stagione tra tutte le competizioni, con 3 gol segnati.