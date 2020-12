L'Atletico Madrid stringe per Marcos Alonso: accordo col Chelsea per il prestito ad un passo

Il like galeotto al post in cui il Chelsea raccontava la sconfitta contro l'Arsenal era un primo segnale circa il possibile addio imminente di Marcos Alonso ai Blues. Ora, secondo Radio MARCA, arrivano sempre più conferme: l'emittente spiega infatti che il terzino ex fra le altre della Fiorentina è ad un passo dall'Atletico Madrid. L'operazione si concluderebbe sulla base del prestito, con Chelsea a Atletico che pagherebbero a metà lo stipendio del calciatore. Alonso, ex del Real Madrid, seguirebbe così le orme del padre che negli anni '80 aveva indossato proprio i colori dei Colchoneros.

L'uscita di Alonso, aggiungiamo, potrebbe costringere il Chelsea a rinunciare alla cessione di Emerson Palmieri, obiettivo di mercato di Napoli e Inter.