L'Atletico Madrid vince 1-0 contro il Betis in dieci uomini: gli highlights del match

Una vittoria importantissima per l'Atletico Madrid di Simeone che in dieci uomini batte il Betis. Decisiva la rete di Diego Costa con un gran colpo di testa sul cross di Carrasco. Nel match contro gli andalusi è successo di tutto: prima due gol annullati dal Var, poi il cartellino rosso ad Hermoso. I colchoneros sono comunque riusciti a strappare tre punti fondamentali per la corsa al terzo posto, in attesa della sfida di questa sera tra Siviglia e Maiorca.