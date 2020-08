L'esclusione col City non ha fatto cambiare idea a Vinicius Jr: niente PSG, vuole restare al Real

Vinicius Jr non ha alcuna intenzione di cambiare maglia a fine stagione. Come riporta As, nonostante sia stato escluso dall'importantissima gara di Champions League col Manchester City, l'attaccante brasiliano non ascolterà infatti le sirene di mercato che arrivano ormai da mesi da Parigi (Paris Saint-Germain). Il classe 2000 è determinato a ritagliarsi un ruolo sempre più importante agli ordini di mister Zidane e il club merengue è dello stesso avviso.