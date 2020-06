L'ex arbitro Iturralde: "Guardiola è subdolo. A Mourinho dissi che ero più gallo io di lui"

vedi letture

In diciassette anni di carriera, Eduardo Iturralde González ha arbitrato centinaia di partite e ha dovuto confrontarsi con decine di allenatori. Due, in particolare, hanno lasciato il segno, non solo nella Liga, negli scorsi anni: José Mourinho e Pep Guardiola. L'ex arbitro ha parlato proprio del rapporto con gli ex tecnici di Real Madrid a Carrousel Deportivo: "Quando il Real perse 5-0 a Barcellona, nel novembre 2010, Mourinho venne a congratularsi con me. Aveva cercato di condizionare la partita, era sulle prime pagine di tutti i giornali. Gli dissi che io ero più gallo di lui. Ma in fin dei conti era facile da gestire, avevo un buon rapporto con lui. Più difficile era parlare con Guardiola: lui era più subdolo".