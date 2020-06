L'ex ct Pizzi: "Lautaro e Haaland gli attaccanti del futuro. Il Toro è ciò che serve al Barça"

vedi letture

Editoriale sulle colonne di 'Marca' dell'allenatore spagnolo Juan Antonio Pizzi. L'ex manager del Barcellona, che per quattro anni ha guidato anche la nazionale spagnola, ha indicato in Lautaro Martinez e Erling Haaland i due attaccanti del futuro: "Lautaro è il prototipo perfetto dell'attaccante moderno: elegante, versatile, veloce e con la capacità di legare il gioco. Ha alcune caratteristiche che si adattano alla perfezione al tipo di attaccante che sta cercando il Barcellona e io penso che chi gioca in Serie A può poi giocare ovunque. Haaland, invece, a mio avviso è perfetto per il Real Madrid; giovane, straripante, segna tanto e ha ancora margini di miglioramento".