L'ex Juve Isla verso la Spagna. Il Betis Siviglia gli propone un biennale

vedi letture

Potrebbe approdare nella Liga una vecchia conoscenza del calcio italiano come Mauricio Isla, ex di Udinese, Juventus e Cagliari. Stando a quanto riportato dal quotidiano cileno La Cuarta, infatti, il 32enne fresco di svincolo dal Fenerbaçhe, avrebbe ricevuto una proposta biennale con opzione per una ulteriore stagione da parte del Betis Siviglia. Per il terzino pronto un ingaggio da 600mila euro a stagione.