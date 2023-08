ufficiale Isla giocherà in Argentina. L'ex Juventus è un nuovo giocatore dell'Independiente

vedi letture

Nuova avventura nella carriera di Mauricio Isla. Dopo un ritorno in patria durato poco meno di un anno, con l'addio all'Universidad Catolica formalizzato nel maggio scorso, è tempo per l'ex Juventus, Udinese e Cagliari tra le altre di fare le valigie e imbarcarsi verso l'Argentina. Prima esperienza per lui nel paese sudamericano, vestirà la nobile casacca dell'Independiente con cui ha sottoscritto un contratto di un anno e mezzo, in scadenza il 31 dicembre 2024. Nel dicembre '23, si legge, avrà la clausola risolutiva.