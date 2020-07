L'ex Torino e City Joe Hart riparte dalla Scozia: si avvicina l'accordo con il Celtic

vedi letture

Joe Hart ripartirà molto probabilmente dal Celtic. Il portiere ex Torino e Manchester City, svincolato dopo l'avventura al Burnley, non vede l'ora di trovare l'accordo con il club scozzese. Le parti sono in contatto già da diverse settimane e nei prossimi giorni potrebbero arrivare le firme. In carriera l'estremo difensore inglese ha collezionato 340 presenze in Premier League.