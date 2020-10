L. Hernandez ex di lusso in Bayern-Atletico: "Felice di rivederli. Ma voglio comunque vincere"

Inizierà fra le mura amiche dell'Allianz Stadium la nuova avventura in Champions League del Bayern Monaco campione in carica. Ad attendere i bavaresi nel primo match del Gruppo A c'è l'Atletico Madrid. In conferenza stampa ne ha parlato il difensore Lucas Hernandez arrivato in Germania proprio dai Colchoneros nell'estate 2019: "Contro di loro è sempre complicato - racconta il francese -. Sono forti difensivamente e pericolosi in attacco. Detto questo sono molto felice di vedere i miei ex compagni, ma è chiaro che in campo penserò solo al Bayern Monaco. Vogliamo vincere domani. E penso solo a questo".

Sulla nuova stagione, poi, il fratello del difensore del Milan Theo ha spiegato: "A differenza di quella scorsa la stagione attuale è iniata in maniera positiva. Cerco di mettermi in gioco e voglio dimostrare quello che posso fare".