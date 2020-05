La Bundesliga è ripartita, ma le preoccupazioni non diminuiscono: già 8 gli infortunati

Dopo 66 giorni, la Bundesliga è tornata in campo e subito si sono scatenate le polemiche per un dato preoccupante emerso nelle otto partite sin qui giocate (in particolare in 4 delle sei partite disputate sabato): ben otto giocatori hanno accusato problemi muscolari e sono stati costretti ad alzare bandiera bianca. Il primo è stato Giovanni Reyna, che si è fermato nel riscaldamento prima della sfida tra il suo Borussia Dortmund e lo Schalke 04, che avrebbe dovuto giocare da titolare. E il suo sostituto, Thorgan Hazard, ha dovuto chiedere il cambio nei minuti finali, mentre a inizio ripresa era toccato a Todibo, difensore dello Schalke. Anche il match tra Hoffenheim ed Hertha Berlino ha provocato tre vittime: due tra i padroni di casa (Rudy e Bebou), uno negli ospiti (Skjelbred). Gli altri due calciatori finiti k.o. sono Gjasula del Paderborn e Markus Thuram del Borussia Monchengladbach.