La Cina chiude le frontiere, Arnautovic resta fuori. Hulk e Oscar si salvano per 11 minuti

Nella notte tra giovedì e venerdì scorso, per la precisione allo scoccare della mezzanotte, il governo cinese ha disposto la chisura delle frontiere per gli stranieri, per contrastare l'epidemia di coronavirus. Questa misura ha colto di sorpresa anche molti giocatori di calcio: alcuni (50 in tutto, compresi anche tecnici), come Paulinho e Arnautovic, non hanno fatto in tempo a rientrare nel Paese asiatico; altri, come Hulk e Oscar (entrambi allo Shanghai SIPG) ce l'hanno fatta per appena 11 minuti e ora dovranno osservare il periodo di quarantena. Lo riporta Marca.