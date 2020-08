La Liga2, niente playoff per il Fuenlabrada: sconfitta sul campo del Deportivo La Coruña

Niente playoff promozione per il Fuenlabrada, che cade sul campo del già retrocesso Deportivo La Coruña nel recupero della gara rimandata a causa dei numerosi giocatori positivi al Covid-19 in casa Fuenlabrada. In vantaggio con Ciss dopo 11 minuti, la formazione ospite ha cullato il sogno playoff per quasi 90 minuti: nel finale il Deportivo ha prima pareggiato con Beauvue e poi in pieno recupero è arrivato il raddoppio, ancora di Beauvue, su calcio di rigore. Le quattro squadre che vanno così ai playoff sono Saragozza, Almeria, Girona ed Elche.