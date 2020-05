La Netflix-mania colpisce in Argentina: i tifosi dell'Estudiantes chiedono una serie su Bilardo

Il coronavirus ha costretto miliardi di persone a chiudersi nelle proprie abitazioni per evitare il contagio, provocando le reazioni più disparate. C'è chi si è rifugiato nella lettura, chi ha imparato a cucinare o a suonare e chi ha passato molto tempo davanti al pc o alla televisione per guardare film e serie tv. Le varie piattaforme ne hanno proposte tante sullo sport, su tutte Apache e The last dance; in Argentina, però, non sembrano sazi e addirittura hanno pensato bene di lanciare una petizione rivolta a Netflix: i tifosi dell'Estudiantes, in particolare, hanno chiesto che venga progettata una serie su Carlos Bilardo, bandiera del club di La Plata e CT della Nazionale nel 1986 (vittoria) e 1990 (sconfitta in finale contro la Germania). Migliaia di utenti hanno diffuso l'hashtag #seriedebilardo e stanno aspettando con ansia di vedere la storia del tecnico sul piccolo schermo.