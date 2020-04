La Premier League potrebbe perdere un miliardo di sterline: squadre e tornei a rischio

vedi letture

La Premier League rischia di perdere fino a 1 miliardo di sterline se la stagione 2019-2020 non dovesse essere portata a termine. Il pericolo, come in Italia, è quello di perdere per strada alcune squadre e addirittura dei campionati minori. La sfida economica che il calcio inglese dovrà affrontare andrà al di là di ogni "sfrenata immaginazione". A riportarlo è la BBC prendendo spunto dai messaggi inviati dall'amministratore delegato della Premier Masters a tutti i club.