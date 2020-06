LaLiga, Messi fa 700 ma non basta: Barça fermato dall'Atlético e il Real può andare in fuga

vedi letture

Tre rigori e un'autorete animano il big match del 33° turno di Liga fra Barcellona e Atlético Madrid. Finisce 2-2 per la gioia del Real Madrid, che mantiene il primato solitario e non solo: vincendo giovedì la squadra di Zinedine Zidane può portarsi a +4, mettendo le mani sul titolo. Non basta il solito Messi, autore del 700° gol in carriera, al Barça che si fa recuperare per due volte da Saul. Dopo il 2-2 contro il Celta, i catalani continuano a frenare. E la posizione di Quique Setién, che aveva raccolto il testimone da Ernesto Valverde con la squadra prima in classifica, inizia a barcollare. Di seguito il programma del 33° turno e la classifica:

MAIORCA-CELTA 5-1 - 13' rig. e 52' Budimir (M), 27' Hernandez (M), 40' Pozo (M), 50' Aspas rig. (C), 60' Salva Sevilla.

LEGANES-SIVIGLIA 0-3 - 23' e 35' Oliver Torres, 82' Munir

BARCELLONA-ATLETICO 2-2 - 11' Diego Costa aut. (B), 19' rig. e 62' rig. Saul (A), 50' Mesis rig. (B)

Domani

ALAVES-GRANADA ore 19.30

VALENCIA-ATHLETIC ore 19.30

BETIS-VILLARREAL ore 22

VALLADOLID-LEVANTE ore 22

Giovedì

EIBAR-OSASUNA ore 19.30

REAL SOCIEDAD-ESPANYOL ore 19.30

REAL MADRID-GETAFE ore 22

Classifica

Real Madrid 71

Barcellona 70*

Atlético Madrid 59*

Siviglia 57*

Getafe 52

Villarreal 51

Real Sociedad 47

Valencia 46

Athletic 45

Granada 43

Osasuna 41

Levante 41

Betis 37

Valladolid 35

Eibar 35

Alavés 35

Celta 34*

Maiorca 29*

Leganés 25*

Espanyol 24

*una partita in più