Lampard non esclude gli addii di Rudiger e Jorginho: "Serve una soluzione buona per tutti"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara odierna sul campo del WBA, mister Frank Lampard ha commentato anche i rumors di mercato che vorrebbero in uscita dal Chelsea l'ex Roma Rudiger e l'ex Napoli Jorginho: "Sono calciatori del Chelsea e in questi giorni su di loro circolano tanti rumors di mercato. Se dobbiamo risolvere i loro casi, serve trovare una soluzione buona per tutte le parti", le dichiarazioni del tecnico inglese che non ha così escluso la possibile partenza di entrambi i giocatori in questa finestra di mercato.