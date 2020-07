Le aperture in Francia - Giroud si scalda per la finale di FA Cup. Ajroudi non molla l'OM

vedi letture

Oggi alle 09:48 Calcio estero di di @gaemocc

Di seguito le aperture francesi di oggi giovedì 30 luglio 2020. L'Equipe si proietta sulla finale di sabato di FA Cup con Arsenal-Chelsea che vedrà tra i protagonisti l'ex di turno, Olivier Giroud. Il francese già l'anno scorso fu fra i protagonisti del successo dei Blues proprio contro i Gunners in finale di Europa League. La Provence fa il punto sulla trattativa per l'acquisto del Marsiglia con il tunisino Mohamed Ayachi Ajroudi determinato a non mollare.

rassegna P {margin-top:0;margin-bottom:0;} © foto di Gaetano Mocciaro

rassegna P {margin-top:0;margin-bottom:0;}