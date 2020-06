Le aperture in Francia - Icardi "la scommessa" del PSG. Thuram, che classe

"OM-Niang, costi quel che costi" titola L'Equipe oggi in edicola: "L'attaccante del Rennes sogna di trasferirsi al Marsiglia con la benedizione di André Villas-Boas. L'OM cerca la soluzione per finanziare il trasferimento". "La scommessa Icardi" è il taglio alto del giornale, in riferimento all'argentino riscattato nella giornata di ieri dal Paris Saint-Germain. "Thuram, la grande classe" sempre nel taglio alto, in riferimento al suo gesto di protesta contro il razzismo e di omaggio nei confronti di George Floyd, ucciso da un agente di polizia a Minneapolis lo scorso 25 maggio. "Mauro Icardi, un affare molto buono per il PSG" si legge di spalla ne Le Parisien. Nell'edizione odierna de La Provence le parole di Dimitri Payet, fra i giocatori che non vogliono tagliare i propri stipendi: "Ho una famiglia e dei crediti da onorare".