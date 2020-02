vedi letture

Le aperture in Inghilterra - Alli furioso e Mou sulla graticola. De Bruyne rilancia il City

Queste le aperture della stampa inglese oggi in edicola, giovedì 20 febbraio 2020:

THE TIME

"Guardiola non se ne va"

Prima apertura delle pagine sportive del prestigioso quotidiano britannico dedicata alle parole di Pepe Guardiola, tecnico del City, che nel dopopartita del recupero di Premier League contro il West Ham ribadisce la volontà di rimanere ai Citizens nonostante l'esclusione dalla Champions a causa delle violazione al Financial Fairplay. "Non ci sono possibilità che me ne vada" ha spiegato il tecnico catalano.

"La furia di Alli"

La seconda apertura è dedicata invece al Tottenham, sconfitto ieri sera 1-0 dal Lipsia nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, e in particolare alla reazione polemica di Dele Alli al momento della sostituzione.

DAILY TELEGRAPH

"De Bruyne risolleva il City"

Dopo giornate di polemiche, dichiarazioni e comunicati legati alla sanzione comminata dalla UEFA, il City è tornato in campo e nel recupero del match di Premier League contro il West Ham porta a casa una vittoria importante grazie in particolare alla prestazione di Kevin De Bruyne che "toglie dalla mente l'estromissione del club dalla Champions".

DAILY EXPRESS

"Rashford rischia l'Europeo"

Apertura principale dedicata al Manchester United e in particolare all'infortunio di Marcus Rashford del quale ha parlato ieri anche il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer prima del match di Europa League contro il Club Brugge di questa sera. "Il tecnico lascia in dubbio la presenza dell'attaccante per la Nazionale".

"Kevin leader dei bannati"

Spazio anche qui a Kevin De Bruyne e alla vittoria del City sul West Ham di ieri sera. Un successo, quello siglato dal belga, che ha alleviato almeno parzialmente il momento difficile dei Citizens squalificati dalla UEFA per le prossime due edizioni della Champions League.

DAILY STAR

"Le speranze di Mourinho finiscono sulla graticola"

Titolo ironico del quotidiano dopo il ko del Tottenham nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia firmato dal gol di Timo Werner. Una sconfitta della quale saranno immancabili gli strascichi a causa della furia di Dele Alli al momento della sostituzione.

"Rischio Rashford"

Anche qui tiene banco il rischio di addio all'Europeo di Marcus Rashford a causa dell'infortunio rimediato con lo United. "Non so se giocherà ancora in questa stagione" ha detto ieri il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer.