Le aperture in Inghilterra - Fred gela lo United. Tornano i tifosi

vedi letture

Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 3 dicembre 2020, si parla principalmente del ko interno in Champions League del Manchester United contro il PSG. Pessimo Fred che complica la partita degli inglesi: Orsato lo grazia una volta quando colpisce Paredes a gioco fermo, completa l'opera nella ripresa quando si fa spedire sotto la doccia per un intervento inutile e pericoloso a 70 metri dalla propria area di rigore. Poker del Chelsea a Siviglia con super Giroud. Dopo 266 giorni tornano i tifosi negli stadi.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star Sport: "Fred raw"

Mirror Sport: "Neym and shame"

The Telegraph: "Fred the red source"

Daily Express: "Hanging by a Fred"