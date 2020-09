Le aperture in Inghilterra - Scintille Mou-Lampard, Thiago positivo, i casi Foden e Greenwood

Di seguito le aperture inglesi di oggi mercoledì 30 settembre 2020. "Thiago COVID shock" titola il Daily Express in merito alla positività al coronavirus riscontrata in Thiago Alcantara. Capitolo nazionale: il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate escluderà Foden e Greenwood dalla Nazionale. Ufficialmente per aver violato le norme anti-COVID, in verità per aver portato delle ragazze in hotel dopo la partita giocata contro l'Islanda. Scintille Lampard-Mourinho nel corso della partita di ieri sera di Carabao Cup fra Tottenham e Chelsea. Mercato: il Manchester United vira su Ousmane Dembélé del Barcellona dopo il no del Borussia Dortmund per Jadon Sancho.