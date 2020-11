Le aperture in Inghilterra - Tempesta razzismo: lascia il capo della FA. L'Inghilterra scopre Bellingham

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 11 novembre 2020, si parla principalmente dello scandalo che ha coinvolto Greg Clarke, presidente della FA, la Federcalcio inglese che durante un'audizione davanti ad una commissione parlamentare si era espresso in maniera offensiva verso i calciatori neri, chiamati "coloured" che in inglese ha una chiara connotazione offensiva. E' stata la stessa FA ad annunciare le dimissioni di Greg Clarke che in seguito si è scusato ma di fronte alle crescenti pressioni ha deciso di lasciare l'incarico. Peter McCormick occuperà il ruolo di Presidente ad interim della FA con effetto immediato e il Consiglio della FA inizierà il processo di identificazione e nomina di un nuovo presidente a tempo debito. Piccolo spazio anche per Bellingham, l'Hey Jude del Borussia Dortmund, convocato in Nazionale.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Express: "FA chief quits in racism storm"

The Guardian: "Clarke talks himself out of a job"

The Daily Telegraph: "FA chief resigns after racism row"

Star Sport: "FA chief quits in shame"