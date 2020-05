Le aperture in Inghilterra - Townsend e l'urlo ribelle. Lotteria per i biglietti dello stadio?

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi lunedì 25 maggio 2020:

Star Sport

"Lockdown your pals"

Il progetto ripartenza della Premier al via. Tutti a distanza, lontano dagli amici, scrive il quotidiano, immortalando Firmino e Van Dijk del Liverpool, seduti a distanza e divisi da un cerchio, disegnato a terra, che determina le loro posizioni.

Mirror Sport

"Don't cheat lockdown"

Apertura dedicata a Townsend, stella del Crystal Palace. Andros Townsend afferma che l'allenamento in Premier League è il lavoro più sicuro nel Paese. Il padre di Townsend aveva precedentemente criticato i piani per far tornare i giocatori al lavoro mentre il giocatore chiede ai suoi colleghi di non mettere a rischio il riavvio del progetto.

Daily Express

"Don't let the side down"

Anche sul Daily Express, spazio alle dichiarazioni di Townsend, con l'urlo ribelle del giocatore del Crystal Palace, desideroso di tornare alla normalità dopo i test. Il calciatore afferma che i calciatori della Premier sono desidero di tornare al contatto in allenamento.

Daily Mail

"All sistems go"

Apertura dedicata alla ripresa della Premier. Il riavvio del campionato aumenta di ritmo mentre il Governo sostiene i contatti in allenamento. Anche i club della Championship verso il ritorno.

Guardian Sport

"Kick in the ballots"

Problemi con il Coronavirus anche in Inghilterra. I tifosi pensano alla prossima stagione. Se si dovesse riaprire ai tifosi allo stadio ma con dei tagli netti sulla capienza, i supporters affronteranno la 'lotteria' dei biglietti e solo i più fortunati potranno assistere dal vivo alle gare della propria squadra.