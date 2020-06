Le aperture in Inghilterra - Watford, violate leggi anti-Covid. Il City risorge in FA Cup

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi lunedì 29 giugno 2020:

Daily Express

"Party till you drop"

Polemica in casa Watford. Il club inglese ha lasciato fuori dai convocati Andre Gray, Nathaniel Chalobah e Domingos Quina per aver partecipato a una feste di compleanno, quella di Gray, insieme ad altre 20 persone, violando leggi anti-Covid. Spazio anche alle partite e al calcio giocato, con le vittorie in FA Cup di Arsenal, City e Chelsea.

Star Sport

"All partied out"

Anche sulla prima di Star Sport, spazio alle vicende di casa Watford. I tre calciatori Andre Gray, Nathaniel Chalobah e Domingos Quina cacciati dalla prima squadra. Vincono, in FA Cup, City, Arsenal e Chelsea.

Daily Telegraph

"City bounce back to keep their treble dream alive"

Il Manchester City vince a Newcastle e si riprende dopo la perdita della Premier League. La formazione di Pep sogna ancora la vittoria della Champions e della FA Cup. In semifinale Manchester United-Chelsea e Arsenal-Manchester City. Problemi per il Leicester: 12 calciatori in scadenza potrebbero lasciare la squadra.

Guardian Sport

"City back on track after losing title and set up Arsenal semi-final date"

Anche sul Guardian spazio al calcio giocato. Il City si riscatta dopo la Premier e si regala la semifinale di FA Cup con l'Arsenal. Gunners vittoriosi con un gol di Ceballos.