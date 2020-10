Le aperture in Spagna - A Madrid esultano, da Barcellona protestano: "Rapina classica"

Il Real Madrid espugna il Camp Nou e risorge neo Clàsico contro il Barcellona. Il match finisce 3-1 e manda in estasi la formazione di Zinedine Zidane. "Sballo!", titola Marca in prima pagina per festeggiare. L'altro quotidiano madrileno, As, assicura che "Il Real Madrid torna sempre", visto che i Blancos venivano da un momento molto complicato.

Da Barcellona. E cosa raccontano dalla Catalogna dopo questa cocente debacle? Si lamentano duramente. "Una classica rapina", titola Sport scrivendo che il trionfo del Real è dovuto all'errore dell'arbitro che ha concesso un rigore per un tuffo di Sergio Ramos. Mundo Deportivo invece si concentra sulla reazione di Ronald Koeman all'ingiustizia: "Koeman esplode", si legge.