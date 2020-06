Le aperture in Spagna - C’è l’offerta del Barcellona ai nerazzurri per Lautaro: 70 milioni + Junior

Le aperture spagnole di oggi, venerdì 5 giugno.

Mundo Deportivo

“Formula Lautaro”

Il Barcellona ha pronta l’offerta per Lautaro: 41 milioni che equivalgono al cartellino di Junior, più altri 70 milioni, per arrivare alla cifra di 111 milioni.

Sport

“Messi a punto”

L’argentino è pronto a tornare in campo. Sarà in piena forma per la ripartenza della Liga il 13 giugno sul campo del Mallorca. Proseguirà con un po’ di lavoro personalizzato per poi nei giorni successivi unirsi ai compagni.

Marca

“La Liga tornerà col pubblico virtuale”

La Liga è pronta a tornare con pubblico e sound virtuale